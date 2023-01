Complanare e porto, il Pd attacca la giunta

La consigliera del Pd Chantal Bomprezzi torna a evidenziare le problematiche legate alla sicurezza sulla Complanare: "L’imbocco della complanare lato nord, in mancanza della linea di mezzeria, è di una pericolosità inaudita. Credo sia necessario intervenire al più presto, oltre a fare le multe con i t-red e cospargere di telecamere la città, se si ha a cuore la sicurezza stradale – spiega la consigliera Pd Chantal Bomprezzi -. È passato quasi un mese dall’ultima manutenzione e si tratta certamente di una strada molto trafficata e di un punto strategico della città. Mi sono pervenute molteplici segnalazioni al riguardo, confidiamo tutti che il tratto venga rimesso in condizione di evitare spiacevoli eventi".

Sempre la consigliera Bomprezzi, ha posto in questi giorni l’attenzione sull’isoletta di ghiaia all’imbocco del porto canale: "Al porto l’immancabile ghiaia. Cosa è cambiato? Che Riccardo Pizzi, oggi vicesindaco, su questa cosa ha fatto campagna elettorale (vedi seconda foto nel post). Oggi invece sta in silenzio (come su tutto, peraltro). Io penso che se si crede in certe battaglie bisogna portarle avanti sempre, in qualunque ruolo. Altrimenti è solo populismo per ottenere poltrone", conclude la consigliera Bomprezzi.

Il vicesindaco aveva più volte attaccato la Giunta Mangialardi riguardo all’isoletta all’imboccatura del porto, che, a distanza di anni si è estesa: lo scorso autunno era stata ‘spostata’ parte della ghiaia per consentire una sorta di canale per agevolare il deflusso dell’acqua, ma ora, la situazione sembra sia tornata la medesima. Fino al 2010 il porto canale veniva utilizzato come ingresso al Porto della Rovere anche per imbarcazioni con un pescaggio superiore al 1,50 centimetri. Ma al porto il canale non è l’unico a necessitare di un escavo, c’è anche l’ingresso al porto dove i bassi fondali non consentono l’ingresso delle imbarcazioni con pescaggio importante.