Compleanno della delfina Mia: festa grande a Oltremare

Mia, la più giovane delfina della Laguna di Ulisse, a Oltremare ambasciatrice di progetti di ricerca, ha compiuto quattordici anni. La mascotte Ulisse e gli addestratori per l’occasione le hanno preparato una torta speciale fatta a mano e composta da un fiocco di neve gigante, tanto ghiaccio e due chili di aringhe, suo pesce preferito. Prima della dimostrazione ‘Delfini - lo spettacolo della natura’ in versione natalizia, Mia è stata festeggiata dal pubblico. L’esemplare di tursiope è stata pure protagonista assoluta dell’appuntamento pomeridiano ‘Conosci i delfini’ dove ha fatto da ‘ambasciatrice’ di nuovi progetti di ricerca, condotti in collaborazione con l’Università di Urbino. Come fanno sapere dal parco: "Negli ultimi mesi i biologi di Oltremare hanno concentrato il loro impegno su uno studio che mira a sviluppare un’interazione più evoluta tra uomo e delfino, basata su concetti astratti e innovativi. In oltre 25 anni, uno staff di acquaristi, addestratori, biologi e veterinari di Costa Edutainment, ha sviluppato un know-how specifico sui delfini. L’esperienza maturata nella gestione di questi animali e l’attività di ricerca scientifica, effettuata in ambiente naturale e in ambiente controllato, hanno permesso di approfondire le conoscenze sulla biologia e sul comportamento di questa specie".

Per conoscere Mia e gli altri delfini basta recarsi a Oltremare fino a domenica, dalle 10 alle 17,30, anche in caso di pioggia. Ad accogliere gli ospiti, il Porto Natale con scenografie a tema: la miniera zuccherata di carbone con i suoi abitanti, gli omini Pandizenzero, i marshmallow giganti e le immancabili calze della Befana tra la pioggia di bolle e le magiche nevicate. Da Santo Stefano a oggi, tantissime famiglie da tutta Italia e anche dall’estero hanno visitato Oltremare, l’Italia in Miniatura e l’Acquario di Cattolica. I parchi restano aperti fino a domenica.