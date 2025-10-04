Complesso. Ciampicali, al via i lavori

Via libera della giunta Ghergo al progetto per la manutenzione straordinaria della copertura della scuola dell’infanzia del Borgo, situata nel complesso di via Ciampicali. "Negli anni sull’immobile sono emerse problematiche legate a infiltrazioni di acqua piovana in diversi tratti, in particolare sui padiglioni con copertura piana – spiegano dal Comune –. La struttura presenta segni evidenti di degrado della ghiaia e del tessuto non tessuto, della membrana impermeabilizzante e delle scossaline perimetrali, oltre a criticità sulle strutture verticali e sugli infissi".

Il progetto, elaborato dal Servizio tecnico comunale, prevede il completo rifacimento dello strato impermeabilizzante con "applicazione di poliurea, installazione di protezioni in plexiglass sulle finestre non apribili presenti sul tetto e una serie di interventi complementari finalizzati a ripristinare e migliorare le condizioni di fruibilità dell’immobile". Si prevede la "rimozione dello strato di ghiaia esistente e del tessuto non tessuto, le riparazioni localizzate della guaina impermeabilizzante, lavaggio e applicazione di membrana multistrato con finitura protettiva poliuretanica e la manutenzione delle murature verticali emergenti, con il ripristino degli intonaci e la protezione degli infissi in legno con lastre di plexiglass".

L’investimento complessivo ammonta a 95mila euro, ed è finanziato attraverso fondi dedicati al sistema dell’istruzione dalla nascita ai sei anni di età, di cui il Comune di Fabriano è beneficiario. "Si tratta di un intervento che dà seguito all’impegno dell’amministrazione di garantire ambienti sicuri e funzionali nelle nostre scuole", commenta il sindaco Ghergo.