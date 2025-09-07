Complesso di San Francesco, scatta il recupero

Verso il recupero funzionale dell’area pertinenziale del complesso di San Francesco, pubblicato il bando di gara per l’affidamento dei lavori. Nascerà un nuovo polo culturale e turistico che riqualificherà una parte importante di centro storico. "Un intervento di grande valore architettonico e sociale – spiegano dalla giunta Ghergo - che consentirà di restituire alla città un’area da anni in stato di degrado, trasformandola in un nuovo luogo di incontro e di vita comunitaria".

Il progetto, finanziato con 850mila euro nell’ambito del bando regionale per la riqualificazione degli spazi pubblici, interessa due ambiti: la corte esterna, su cui si affacciano il Museo Guelfo e la biblioteca comunale, e i locali al piano terra dell’ex convento di San Filippo. "Gli obiettivi che guidano l’intervento – spiegano dal Comune - sono ampi e integrati. La corte esterna verrà recuperata come spazio di aggregazione e di socialità, in grado di ospitare manifestazioni, incontri e piccoli spettacoli, ritrovando così una funzione già vissuta in passato e ora ripensata in chiave contemporanea. All’interno di quest’area sarà ampliata la superficie verde, creando una continuità con il giardino già realizzato accanto al Museo Guelfo e offrendo nuove occasioni di fruizione collettiva. La sezione bambini e ragazzi della biblioteca Paola Bolzonetti potrà disporre di un’area dedicata alle attività all’aperto, pensata per stimolare la lettura e la creatività in un contesto naturale. Nei locali al piano terra dell’ex convento di San Filippo nascerà invece un punto di ristoro e aggregazione con una chiara valenza turistico-culturale, direttamente collegato con l’esterno. Infine, particolare attenzione sarà rivolta al recupero e alla valorizzazione delle mura storiche che delimitano l’area lungo via Cesare Battisti, restituendo decoro e identità a un tratto importante del centro".

"Con questo intervento – commenta il sindaco Daniela Ghergo – si restituisce al centro storico uno spazio oggi degradato, dove ospitare iniziative culturali, sociali e turistiche. Tale inter si inserisce in un disegno più ampventoio che guarda alla valorizzazione complessiva del centro storico, con l’obiettivo di restituire luoghi oggi dimenticati e di costruire nuove occasioni di socialità e di crescita collettiva". "Un vero progetto di recupero e rigenerazione urbana – aggiunge l’assessore alla Rigenerazione urbana Lorenzo Vergnetta – che valorizza le funzioni del polo culturale formato da Biblioteca, Museo Guelfo e Oratorio della Carità. L’integrazione con il loggiato costituirà un ampio luogo di ritrovo, un vero e proprio ‘salotto della città’ a disposizione di tutti".

Sara Ferreri