"Completare le opere avviate e dare spazio di governo ai giovani"

Il 14 e 15 maggio Ostra Vetere eleggerà il nuovo sindaco e il Consiglio comunale. A sfidarsi sono in due: Massimo Corinaldesi, per il centro destra, con la lista "Impegno Comune", e Nicola Brunetti, già sindaco, con la lista apppoggiata anche dal centro sinistra "Passione Civica".

Nicola Brunetti, perché ha deciso di scendere in campo per ricandidarsi come sindaco?

"La mancata ricandidatura del sindaco Pancotti o di un qualsiasi altro componente della Giunta mi ha convinto della necessità di un progetto di governo che fosse all’altezza delle esigenze della nostra comunità. La mia candidatura è stata la scelta conseguente alla mia lunga esperienza amministrativa e all’impegno nel volontariato e nella Protezione Civile di questi ultimi anni, in aggiunta alla presenza di un gruppo di giovani fortemente motivati".

Quali sono i punti principali del programma elettorale della sua lista?

"Portare a compimento le opere pubbliche impostate dall’attuale Amministrazione (nuova rotatoria a Pongelli, adeguamento alle normative di sicurezza e riapertura della ex sala del cinema), graduale rifacimento del manto di usura delle strade comunali, manutenzione straordinaria del civico cimitero e realizzazione di eventi con la più ampia collaborazione delle associazioni locali".

Perchè gli elettori dovrebbero votare lei e la sua lista?

"Perché il nostro è un programma con proposte serie e ancorate alla realtà di Ostra Vetere e perché la nostra è una Lista che vede la presenza di tanti giovani che si sono messi a disposizione con entusiasmo e "passione civica" e che potrebbero portare un contributo determinante per realizzare progetti e iniziative con uno sguardo al futuro".

Se sarà eletto, quale sarà il primo provvedimento in assoluto che attuerà?

"Affrontare il problema della eccessiva presenza di piccioni nel centro storico, emettendo un’ordinanza perché vengano installate delle reti nelle aperture del loggiato ex S. Francesco e dell’attiguo campanile, nella torre comunale e nel campanile della chiesa di S. Severo".