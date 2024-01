Completati i lavori nella sede comunale

Completata in questi giorni la riqualificazione della sede municipale in centro storico. "Sono stati ultimati – spiegano dalla giunta guidata dal sindaco Tommaso Borri - i lavori di sostituzione degli infissi e l’installazione della nuova caldaia a condensazione nella sede municipale. L’efficientamento effettuato garantirà una riduzione delle spese energetiche comunali e dell’inquinamento. L’intervento – aggiungono dall’amministrazione comunale - è stato finanziato grazie ad un contributo a fondo perduto di 219mila e 722 euro e cioè il massimo possibile e pari al 100 per cento della spesa sostenuta per gli acquisti, ricevuto dal Ministero della Transizione Ecologica a valere sui fondi Pin Ic "React EU" destinati all’efficientamento degli edifici pubblici comunali". Un importante intervento di riqualificazione il quale che consentirà al Comune (dove non si placano le polemiche per la perdita della sede amministrativa e dirigenza delle scuole, le quali saranno trasferite a Cupramontana) già dalle prossime settimana di dover pagare bollette più leggere e garantire un maggior comfort nella ‘casa comune’.

sa. fe.