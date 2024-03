Complimenti solo per aver accettato

Massaro

Innanzitutto vanno fatti i complimenti a Boscaglia, ancor prima di essersi seduto per la prima volta sulla panchina dell’Ancona. Accettare di prendere una barca nel mare in tempesta e per giunta a sole cinque giornate dalla fine del campionato, non è una sciocchezza. Dimostra anzi il carattere di quest’uomo: il suo curriculum parla chiaro, è uno abituato a mangiare pane duro. Lo ha fatto nei campi caldi del Sud, così come al Nord. Gli auguriamo tutti di riuscire a fare lo stesso anche qui. Anche se non sarà facile, per una lunga serie di motivi. Il primo: questa è una squadra pensata male e costruita peggio. Ci sono giocatori venduti come gente che poteva fare la differenza (vedi Cioffi, di cui scrivemmo in tempi non sospetti che era un caso) ed effettivamente l’hanno fatta, ma in negativo. Secondo: c’è una società o meglio dovrebbe esserci, che non si è ancora capito in che direzione voglia andare. Un presidente che parla per videocall dall’altra parte del mondo, promettendo prima scalate mirabolanti alla serie B, per poi rinviare in modo maldestro l’appuntamento decisivo col sindaco per comprare un terreno su cui costruire qualcosa che proprio l’Ancona chiedeva a tutti i costi, ovvero il centro sportivo. Terzo motivo: i ruoli manageriali all’interno del club. Una società passata dall’ibrido col Matelica al marchio più blasonato di Ancona e a una storia che parla da sé. Transitata dai campetti di periferia a uno stadio da serie A con un pubblico da serie A. Non ce ne voglia la gente di Matelica che è oltremodo simpatica e apprezzabile a pelle. Ma l’Ancona è un’altra cosa. E forse è stato proprio questo l’errore più grosso che si è fatto, non averlo capito al volo e aver proseguito a costruire una squadra a pane e mortadella, con interpreti inadeguati, senza ricercare qualcosa di più sostanzioso. Quarto e ultimo: c’è poco tempo, mister Boscaglia.

Lei deve riuscire a fare quello che gli altri non hanno fatto: far giocare a calcio l’Ancona.