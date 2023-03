Compra busta di semi Dentro ci trova una lama

Acquista una busta di semi di zucca tostati, la apre una volta a casa e ci trova dentro la lama di un taglierino arrugginita. È accaduto ad un signore jesino che ha acquistato la busta di semi di zucca in un supermercato cittadino. Dopo l’incredulità e lo spavento iniziale, il signore ha postato la foto del taglierino sui social network e, anche su suggerimento di alcuni amici, ha inviato la segnalazione agli uffici Asur per i provvedimenti del caso. "Purtroppo ero solo in casa e non ho le prove di averla trovata dentro il sacchetto – spiega dopo l’accaduto - . È stato proprio così e all’inizio non credevo ai miei occhi. Non nascondo di aver pensato a ‘Unabomber’, una sorta di attentato. Ho ritenuto opportuno segnalare quando accadutomi non tanto per avviare un’azione legale ma per fare in modo magari che con i dovuti controlli non possa accadere più. Tra l’altro la lama – conclude - era anche arrugginita e a contatto con un alimento". La foto della lama arrugginita taglierino lanciata in rete ha scatenato in poche ore una pioggia di commenti increduli e preoccupati ma anche.. ironici.

sa.fe.