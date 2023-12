Compra due pc ma è una truffa. Una denuncia

Ancora una truffa messa a segno on line con i carabinieri che trovano e denunciano il responsabile. Tutto è iniziato nei giorni scorsi quando un trentenne del posto ha visto on-line l’annuncio riguardante la vendita di due computer di ultima generazione a un prezzo complessivo di 500 euro. La giovane vittima considerato quell’acquisto un affare e avendo necessità dei due dispositivi portatili ha accettato e pagato subito quanto pattuito. Attesi alcuni giorni però il pacco non è arrivato al domicilio da lui indicato e del venditore si sono perse le tracce.

Inutile per la vittima tentare di contattarlo via telefono o mail. Così capito di essere stato truffato si è rivolto ai carabinieri di Arcevia, compagnia di Fabriano i quali hanno prontamente avviato le indagini informatiche. Poco dopo i militari sono risaliti all’autore della truffa: un piemontese quarantenne il quale adesso dovrà rispondere di truffa. Più lungo e articolato per la vittima l’iter per riavere i suoi 500mila euro. Sono sempre più numerose le truffe consumate in rete, attraverso il commercio elettronico. La raccomandazione è di cercare di verificare sempre l’affidabilità del venditore nelle compravendite in rete ed utilizzare canali di pagamento garantiti. In caso di sospetti è bene rivolgersi sempre alle forze dell’ordine.