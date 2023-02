Compra online un iWatch: truffato Individuato un 40enne fermano

Ancora una truffa messa a segno tramite l’"esca" della vendita on line: i carabinieri arrivano al responsabile, un marchigiano e lo denunciano. I militari della stazione di Sassoferrato, compagnia di Fabriano, hanno denunciato nei giorni scorsi un quarantenne residente nella provincia di Fermo per truffa. Quest’ultimo ha messo in vendita attraverso un noto sito specializzato nella vendita on-line un "Apple watch", un orologio grazie al quale si è sempre connessi e controllati anche dal punto di vista della salute, al vantaggioso prezzo di 360 euro. Un fabrianese di 25 anni, dopo aver visto l’annuncio, si è reso conto che quello poteva essere l’affare che faceva al caso suo. Così ha deciso di contattare subito il quarantenne e dopo una veloce trattativa via telefonica, con artifizi e raggiri, questi lo ha invitato ad effettuare subito il pagamento tramite PostePay per accaparrarsi l’affare, questo perché nel frattempo aveva ricevuto molte richieste da altri utenti. Dopo aver concluso quello che pensava essere un affare, il 25enne ha atteso l’arrivo del pacco con il suo Apple watch a casa, ma dopo alcuni giorni ha iniziato a insospettirsi. Ha provato a mettersi in contatto con il presunto venditore che però ha fatto perdere le proprie tracce. Alla giovane vittima non è restato altro che raggiungere la caserma dei carabinieri della stazione locale di Sassoferrato per denunciare l’accaduto. I militari, dopo lunga indagine informatica, hanno denunciato per truffa il quarantenne della provincia di Fermo. Si tratta dell’ennesima truffa consumatasi attraverso il commercio elettronico.