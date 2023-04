Compra Playstation sul web: truffato

Pensa di accaparrarsi una PlayStation a un prezzo vantaggioso ma prende un ‘pacco’. Vittima dell’ennesima truffa messa a segno attraverso il commercio via web stavolta è un fabrianese di appena venti anni.

Il giovane appassionato di videogiochi aveva visto una PlayStation 5 che tanto aveva desiderato. Così visto il prezzo vantaggioso, poco più 300 euro, il ventenne non ha esitato a contattare il presunto inserzionista che in realtà era un truffatore. Il giovane fabrianese ha versato, dopo aver cercato di trattare sul prezzo, 300 euro sulla Postepay e poi si è messo in attesa del corriere. Ma il gioco non è mai arrivato a casa. Il giovane ha cercato di rimettersi in contatto con il presunto truffatore che però non risultava più raggiungibile. Capito di essere stato truffato il ragazzo ha raggiunto la caserma dei carabinieri i quali hanno avviato articolate indagini informatiche. Al termine di queste i militari sono arrivati ad un trentenne napoletano già noto alle forze dell’ordine. È stato denunciato per truffa. Più difficile per la vittima riavere indietro i suoi 300 euro.

sa. fe.