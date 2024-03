Compra Playstation: "Truffato sul web"

Pensava di fare un affare, comprare una Playstation 4 a 160 euro, ma il pacco non è mai arrivato. Vittima di una truffa online un osimano di 25 anni, residente a Castelfidardo. Il raggiro si è consumato proprio nella città della fisarmonica. Il giovane, il 23 luglio del 2020, aveva risposto a un annuncio di vendita su un social network, dove un campano di 58 anni aveva postato una playstation 4 per la quale chiedeva come pagamento 160 euro. I due si erano sentiti poi telefonicamente per accordarsi sul pagamento. Il 58enne ha indicato la propria carta prepagata per ricevere la somma e soltanto dopo l’accredito avrebbe fatto partire la spedizione. Il giovane è stato all’accordo. Ricevuti i dati del venditore, si è occupato di pagare i 160 euro con cui gli ha ricaricato la postepay. Il campano, per convincerlo che il pacco era in spedizione, ha inviato al 25enne la fotografia della bolla del pacco. Un bluff, perché la Playtastion non è mai arrivata a destinazione a Castelfidardo. La vittima ha denunciato il 58enne, che ora è a processo per truffa davanti al giudice Lamberto Giusti del tribunale di Ancona. È difeso dall’avvocato Antonio Gagliardi. Ieri sembrava essere stato raggiunto un accordo per risarcire la parte offesa, ma poi alla fine non c’è stato. Il giudice ha rinviato l’udienza al 22 luglio per sentire i testimoni e procedere a discussione e sentenza. ma. ver.