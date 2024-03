Compra sul web modellini d’auto: truffato 60enne

Vede dei modellini d’epoca delle auto dei carabinieri, pensa di essersele accaparrate e invece è costretto a rivolgersi alla stazione dei carabinieri. E’ avvenuto nei giorni sorsi quando i carabinieri della compagnia di Fabriano, in particolare quelli della stazione di Cupramontana hanno scoperto una nuova truffa.

Vittima un 60enne di Cupramontana. Aveva visto in rete dei modellini delle macchine storiche dei carabinieri. Visto il prezzo da lui giudicato particolarmente interessante, ha deciso di accaparrarsi l’affare. Ha versato gli 80 euro concordati con il presunto venditore ma delle macchinine nemmeno l’ombra. A quanto pare le automobiline non avevano preso la strada giusta. Al sessantenne cuprense non è rimasto altro che rivolgersi ai carabinieri i quali hanno avviato le indagini informatiche e sono arrivati a un 40enne napoletano, già noto per reati analoghi. E’ stato denunciato e dovrà rispondere di truffa. Si tratta dell’ennesimo episodio analogo che accade in Vallesina e colpisce persone di ogni età.