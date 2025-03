Compra ticket per Jovanotti: è una truffa

Si è ritrovata senza un posto in tribuna la senigalliese che ha versato mille euro per assicurarsi quattro posti al concerto di Jovanotti al Vitrifrigo Arena in programma nelle serate di 4/5/7/8 marzo. Uno spettacolo da tutto esaurito già da tempo e anche sui social, quando a poca distanza dal giorno del concerto spuntano biglietti da acquistare, nessuna offerta. Così la vittima dei truffatori si è messa alla ricerca di un biglietto sul web e ha trovato delle disponibilità sul gruppo "Concerti in Italia compro vendo biglietti".

Mille euro per quattro biglietti, un prezzo maggiorato che la donna ha accettato pur di non perdersi lo spettacolo. I biglietti sono stati prontamente pagati con un bonifico di 1000 euro, ma non sono mai stati recapitati. La donna ha capito di essere caduto in mano ai truffatori e si è recata in Commissariato per sporgere denuncia: gli accertamenti effettuati da personale di questi uffici consentivano di risalire a due persone, un uomo e una donna, che venivano denunciate per truffa. Le indagini proseguono perché la senigalliese potrebbe non essere l’unica ad essere stata truffata. Questa non è la prima volta, alcuni anni fa due senigalliesi erano stati truffati, con le stesse modalità, nel tentativo di acquistare un biglietto per il concerto di Vasco Rossi. I due, non erano però stati gli unici, perché i malviventi avevano messo a segno diversi colpi in tutta Italia.