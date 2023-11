Compra un bulldog che muore poco dopo, allevatore condannato

Attirata da un allevatore che vendeva su un sito internet dei cuccioli di bulldog francese ne aveva acquistato uno ma il cagnolino dopo quattro giorni era morto. Avrebbe avuto un virus che colpisce questa tipologia di animali quando non sono dovutamente vaccinati. Con l’accusa di falso e truffa il presunto allevatore, un 40enne della provincia di Ascoli ma con un allevamento ad Ancona, è stato condannato ieri a sette mesi e 600 euro di multa. Il cagnolino era stato comprato per 400 euro, da una coppia che era andata a prenderlo all’uscita del casello di Ancona sud, il 19 maggio del 2017. Lì si era palesato l’allevatore che aveva consegnato loro la gabbia con il cucciolo all’interno e il libretto con tutte le vaccinazioni che il cane aveva fatto. Nelle udienze scorse era stato sentito il fidanzato della donna, lei aveva materialmente pagato l’acquisto. Il testimone aveva riferito che l’animale quel giorno era un po’ addormentato per via di una sedazione che gli era stata fatta per affrontare meglio il viaggio visto che la coppia doveva portarlo nella loro città, a Coriano, in provincia di Rimini. Una volta arrivati a casa aveva iniziato a rimettere sangue e la coppia aveva provato a rintracciare l’allevatore che però non era più reperibile. Dopo quattro giorni di agonia il cane era morto, stroncato da un virus. Se fosse stato vaccinato davvero si sarebbe salvato. Il libretto avuto dal presunto allevatore è risultato falso.