Compra una casa, dopo due anni la trova occupata e tenta lo sgombero

Compra una casa e dopo due anni la trova occupata senza riuscire ad entrarci. Aiutata da due amici avrebbe mandato via, con la forza, l’inquilino indesiderato che l’ha denunciata facendola finire a processo per violazione di domicilio ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni insieme ai due accompagnatori. Al centro della vicenda ci sarebbe un contratto di affitto non regolarizzato. Il fatto, finito davanti alla giudice Tiziana Fancello, risale al 23 maggio del 2020, in una abitazione che si trova in largo Sarnano, nel quartiere del Piano. Tre gli imputati, una donna proprietaria dell’appartamento, 55 anni, della Repubblica Dominicana, un 60enne di Santo Domingo e un 69enne dell’Ecuador che devono rispendere delle accuse in concorso tra loro. Sono difesi dagli avvocati Stefano Brugiapaglia e Daniele Valeri. L’acquisto dell’abitazione, al primo plano, era stato fatto a dicembre del 2018. Per un periodo l’imputata aveva ospitato in casa il vecchio proprietario, lasciandogli la disponibilità di una stanza. A questo se ne sarebbe aggiunto un altro, un 62enne, suo connazionale. La donna non viveva fissa in casa perché facendo la badante spesso doveva accudire dei pazienti che le affidavano. Stando alle accuse una sera, rientrando in casa, avrebbe sbattuto fuori dall’abitazione il 62enne che si era recato all’agenzia delle entrate per denunciare l’affitto in nero. La 55enne, sarebbe stata aiutata dai due accompagnatori invece di rivolgersi ad un giudice interpellato solo dopo (ha fatto una causa civile che ha vinto ottenendo lo sgombero di casa sua). Il 62enne quel giorno, trovando la porta chiusa dall’interno che gli impediva di rientrare, aveva chiamato la polizia senza però risolvere il problema. Ieri sia la parte offesa che un poliziotto hanno testimoniato in aula. In una finestra del retro era stata trovata la tapparella alzata a metà e una sedia appoggiata. forse usata dalla proprietaria per uscire senza essere vista dagli agenti. Prossima udienza l’8 luglio.

ma. ver.