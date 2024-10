Compra una consolle da dj online: truffato un 40enne di Cerreto

Truffe online e automobilisti indisciplinati: raffica di controlli da parte di carabinieri e polizia locale. Per iniziare con il fenomeno ormai dilagante delle truffe un 40enne di Cerreto d’Esi, ha visto annuncio in Internet per una consolle da dj. Allettato dall’affare l’uomo ha contattato il venditore poi identificato in un 30enne di Napoli, e hanno concordato 450 euro per l’acquisto.

L’acquirente ha effettuato subito un bonifico istantaneo per non perdere la consolle, ma dopo alcuni giorni non è arrivato nulla a casa del cerretese. Così non gli è rimasto altro che rivolgersi ai carabinieri della stazione di Cerreto d’Esi i quali, dopo articolate indagini informatiche, sono risaliti al 30enne e lo hanno denunciato a piede libero per truffa.

Si tratta dell’ennesima truffa on line messa a segno sul territorio: le forze dell’ordine raccomandano la massima attenzione e cautela.

Nelle ultime ore si è svolto anche un servizio di prevenzione e sicurezza stradale con i carabinieri della stazione Sassoferrato e la polizia locale di Fabriano. Hanno utilizzato il sistema del Targa System monitorando 30 veicoli e controllandone 18. Durante i controlli sono state identificate 19 persone. A uno di loro è stata ritirata la carta di circolazione perché scaduta e a un altro è stata contestato l’uso dello smartphone alla guida. Al primo è stata comminata una sanzione di 173 euro al secondo 165. I controlli proseguiranno costanti anche nei prossimi giorni.

