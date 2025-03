Compra una stampante e il marito le sferra un pugno: condannato

La convivenza con il marito non era stata mai facile. Finché la moglie aveva un lavoro come badante e un suo stipendio i due si vedevano poco perché la donna assisteva un’anziana nella casa di quest’ultima. I problemi sono iniziati dopo, quando la consorte ha perso il lavoro ed è tornata a vivere sotto lo stesso tetto del coniuge, con la figlia di nove anni. Dopo diversi litigi e offese che avrebbe subito in casa il marito un giorno, era il 31 gennaio del 2023, avrebbe perso le staffe colpendola con un pugno a una spalla e facendola finire in ospedale con una prognosi di 5 giorni. Tutto per una stampate nuova che la donna si era permessa di comprare senza chiedergli il permesso. Sporta denuncia ai carabinieri il marito, 54 anni, macedone, è finito a processo per lesioni aggravate, perché avvenute alla presenza della figlioletta. Ieri la giudice Maria Elena Cola lo ha condannato a quattro mesi, pena sospesa. L’imputato, autista di scuolabus, era difeso dagli avvocati Gabriele Galeazzi e Federico Arcolai. In aula è stata sentita la vittima, 43 anni, anche lei macedone. La donna ha raccontato l’episodio specifico, dicendo che l’uomo si era molto arrabbiato quando l’ha vista installare la stampante nuova perché in casa ne avevano già una anche se non funzionante. Dopo aver preso il pugno la vittima ha chiamato il 112 e ha avvisato anche l’assistente sociale che seguiva la famiglia. Nel processo non si è costituita parte civile. La coppia si sta separando e continua a vivere insieme.

m. v.