Compra un’auto. Il finanziamento a un pensionato

Compra un’auto con un finanziamento intestato ad un pensionato, un perfetto sconosciuto che si è visto arrivare le rate da pagare senza mai possedere il veicolo. Riuscirci per un 67enne, napoletano, sarebbe stato un gioco da ragazzi. Prima ha cambiato la foto su una vera carta di identità rilasciata alla vittima da un comune abruzzese. Poi, con estrema abilità, ha acquisito i dati anagrafici, il codice fiscale e anche la tessera sanitaria del malcapitato per preparare la richiesta di finanziamento. Il furfante è entrato in possesso anche della certificazione unica del 2018 della vittima con annesso il prospetto pensionistico dell’Inps che gli è stato utile come garanzia da fornire per il prestito di quasi 18mila euro finalizzati a comprare una Smart turbo ben accessoriata. Quando il pensionato, residente ad Ancona, si è visto messo in mezzo per il finanziamento a suo nome ha sporto denuncia. Con le accuse di sostituzione di persona, falsità materiale, possesso e fabbricazione di documenti falsi e truffa, il 67enne napoletano è stato rinviato a giudizio dalla giudice Francesca De Palma. Dovrà affrontare il processo che si aprirà il prossimo 16 settembre. L’imputato è difeso dall’avvocato Manuel Piras. Il pensionato era riuscito poi a bloccare tutto. La denuncia ha permesso di risalire all’impostore che avrebbe architettato tutto per procurarsi un vantaggio patrimoniale, la vettura Smart della Mercedes. La truffa è stata scoperta a febbraio del 2019, con i primi accrediti delle rate da pagare. L’imputato, presentando documentazione falsa e contraffatta, ha indotto la società finanziaria a concedere l’importo per acquistare il veicolo. ma. ver.