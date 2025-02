Compra un’auto sul web e paga 3mila euro di caparra: era una truffa

Un uomo di 40 anni, originario del Piemonte, è stato denunciato dalla Polizia per il reato di truffa aggravata. Il 14 novembre, uno jesino 50enne aveva sporto querela dopo un raggiro subito sul Marketplace di Facebook per un’auto in vendita a 14.500 euro. Il 12 novembre l’uomo versava 2.900 euro con un bonifico, ma il venditore esigeva l’immediato saldo della somma residua, nonostante la consegna prevista il 15. Lo jesino si è insospettito, ma a quel punto il venditore gli ha detto che avrebbe restituito la caparra. Cosa non avvenuta. Dagli accertamenti è stato possibile capire che il sito del truffatore era stato creato ad arte e il conto corrente risultava utilizzato in episodi analoghi di truffe con numerosi prelievi su Atm postali di Alessandria per circa 34mila euro. Recuperati i filmati degli sportelli è stato notato un soggetto, intestatario del conto, quindi deferito. Domenica i poliziotti hanno denunciato anche un cittadino di 57 anni del posto per il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Era stato nominato custode giudiziale di alcuni beni mobili pignorati che, però, non sarebbero stati rinvenuti nella sua ditta.