Comprano olio e vino. Non pagano: due nei guai

Comprano olio e vino per oltre 3mila euro ma non pagano e fanno perdere le loro tracce: denunciati dalla polizia a piede libero un 49enne di Perugia e un 56enne di Spoleto per truffa in concorso.

A fine ottobre la vittima, una 37enne , dipendente di una società agricola del posto si è rivolta al commissariato: "Tramite portale della Vinitaly plus un utente ha chiesto di acquistare vino e olio, per 3mila e 300 euro – ha spiegato -. Abbiamo richiesto al cliente il pagamento alla consegna con contanti o assegno circolare. Il cliente ha accettato e indicato il luogo della consegna e il nome della persona addetta al ritiro della merce". Ma una volta sul posto la persona delegata ha consegnato un assegno bancario e non circolare e poi acconsentito solo al pagamento tramite bonifico, di fatto mai accreditato sul conto. Nei giorni successivi tentativi l’acquirente e la persona addetta al ritiro merce hanno fatto perdere le loro tracce. Le indagini degli agenti del commissariato hanno consentito di acquisire copia del documento d’identità della persona addetta al ritiro merce: un 49enne della provincia di Perugia, e risalire all’intestatario e utilizzatore delle utenze usate per la definizione dell’acquisto: il 56enne di Spoleto.