Comprano un trattore su internet: truffati per oltre 3mila euro

Sono finiti nella rete di un truffatore due senigalliesi che si erano messi alla ricerca di un trattore di seconda mano. I due hanno chiesto informazioni dopo aver trovato un annuncio conveniente su Marketplace, riguardante un trattore usato "Valpadana Syncro", al prezzo di 3 mila 400 euro. Il venditore è stato contattato telefonicamente e sempre telefonicamente si è accordato con gli acquirenti che hanno provveduto a inviargli due bonifici. Dopo aver effettuato lo screenshot del pagamento, lo hanno inviato al venditore che ha confermato la recezione. I due si sono accordati per la consegna del mezzo il giorno seguente il pagamento. La data per la consegna veniva tuttavia rimandata diverse volte e alla fine il trattore non veniva mai consegnato, mentre il venditore si rendeva irreperibile al telefono, la cui utenza, da accertamenti esperiti, risultava intestata a un soggetto pakistano. Le indagini di polizia giudiziaria effettuate dal personale dal Commissariato a partire dal conto corrente su cui erano stati effettuati i versamenti permettevano di risalire a un sessantenne italiano residente in Toscana, che veniva pertanto deferito all’Autorità Giudiziaria. Le truffe on line sono in aumento e la Polizia raccomanda di prestare attenzione ed effettuare gli opportuni accertamenti quando si effettuano acquisti on line.