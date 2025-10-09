Comunali, il centrosinistra si affida alle primarie

Comunali 2026, il centrosinistra verso le primarie di coalizione. Tra i possibili candidati per il Pd spunta il nome dell’avvocato Domenico Liso, ma in lizza c’è sempre anche quello del capogruppo del Pd Dario Romano. Martedì si è tenuto un direttivo del Partito Democratico dove si respira entusiasmo dopo le Regionali dove, nonostante la vittoria del centrodestra, la spiaggia di velluto si è riconfermata una roccaforte del centrosinistra. Durante l’incontro è stato stilato un percorso funzionale alle primarie di coalizione, dove le forze politiche del centrosinistra sono pronte a sedersi a un tavolo per proporre i propri candidati, il vincitore sarà il candidato del centro sinistra.

Tra i nomi circolati, oltre a quello di Maurizio Mangialardi, che ha dichiarato che, nonostante il suo amore viscerale per Senigallia, resterà in Regione, era circolato anche il nome di Simone Ceresoni, il preside dell’Istituto Corinaldesi Padovano che aveva dichiarato di non essere interessato ad una eventuale candidatura.

Tra i nomi che circolano nella coalizione di centrosinistra c’è anche quello di Giovanni Spinozzi, direttore della pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Senigallia. Sono già stati dettati anche i tempi per le primarie, che dovrebbero svolgersi entro tre mesi, in modo di arrivare al 2026 con un nome per poi partire con la campagna elettorale.

Pd, Avs, 5Stelle, ma anche altri gruppi vicini al centrosinistra sarebbero pronti a sostenere la coalizione, mentre si pensa ad una sola lista civica a sostegno del candidato sindaco. Si cerca un nome trasversale che possa mettere tutti d’accordo, ma anche riavvicinare i giovani alla politica e riportarli alle urne.

Un momento positivo quello che sta attraversando il Partito Democratico cittadino che ora è pronto a lavorare per proporre un programma e un candidato pronto a giocarsi la poltrona di sindaco, testa a testa, con Massimo Olivetti. Blindata la segretaria regionale, la senigalliese Chantal Bomprezzi, bocciata dagli elettori alle regionali nonostante Senigallia. Le ultime regionali sono anche un monito per l’Amministrazione Olivetti, in quanto Senigallia è una delle poche città dove la coalizione a sostegno di Matteo Ricci ha ricevuto più voti rispetto a quella del centrodestra che ha vinto le elezioni e riconfermato il Governatore Francesco Acquaroli.