Comunali: Sassoferrato, Serra San Quirico e Genga tra novità e chi cerca la riconferma

Tre Comuni al voto oggi (dalle 15 alle 23) e domani (dalle 7 alle 23) nel fabrianese.

A Sassoferrato, il Comune più popoloso del fabrianese che va alle urne (poco più di 7mila anime) con 6.024 elettori, la sfida è tra due amministratori uscenti, ritrovatisi avversari a pochi giorni dalla fine del mandato. Tenta il bis il sindaco uscente Maurizio Greci con la lista civica "Uniti verso il futuro". Ma Roberta Leri, assessora uscente ai Servizi sociali della giunta Greci ha scelto di scendere in campo in prima linea con una lista civica (Nuova Sassoferrato) sostenuta dal centrodestra.

A Genga invece la sfida è tra il sindaco uscente Marco Filipponi (Nuova Genga) che prova il suo secondo mandato e Franco Sorci (‘Governo di popolo per Genga’). Con Filipponi ci sono i candidati consiglieri: Nicolas Caldarigi, Ambra Cecchi, Christian Conti, Gianluca Conti, Federico Fedeli, Luciano Garofoli, Mario Mingarelli, Clemente Mulattieri, Fabiana Speranzini, Mario Vescovi. Con Sorci ci sono i candidati consiglieri: Andrea Albertini, Carlino Bernardi, Francesco Capitani Bernardi, Marco Castiello, Giancarlo Cesaretti, Francesco Contardi, Piero Manoni, Teresa Mogiani, Simona Radicioni.

Ancora più combattuta la sfida a Serra San Quirico dove sono ben tre i candidati alla carica di primo cittadino. Il sindaco uscente Tommaso Borri ha deciso di non ricandidarsi. In continuità con l’amministrazione uscente c’è Giampiero Colli (lista ‘Colli sindaco’) che mette in lista anche il figlio del sindaco uscente, Daniele Borri. In lizza per la fascia tricolore anche Eliane Rossini sostenuta dalla lista civica ‘Orizzonte Serra San Quirico 2024’ e Debora Pellacchia, consigliera comunale d’opposizione uscente, sostenuta dalla lista ‘Rinascita’. Con Colli sono candidati come consiglieri: Angelo Accadia, Sebastiano Bastari, Daniele Borri, Stefano Cimarelli, Daniela Duca, Romeo Ferrini, Michele Pettinari, Emiliano Ponzetti, Giorgio Taglianini, Elisa Trubuzio. Con Debora Pellacchia sono candidati: Pierluigi Adorisio, Dino Brocanelli, Fabrizio Bruschi, Andrea Cuicchi, Francesco Fiorentini, Giuseppina Lascala, Roberto Negro, Lorella Pietrella, Danilo Pirani, Tania Zampetti. Con Eliane Rossini: Luca Adorisio, Ivo Amico, Alessandro Astolfi, Gianluca Boccetti, Daniele Boria, Enrico Cristofanelli, Francesca Liggia, Anna Maria Morici, Filiberto Pietrini, Amrit Singh. Ieri la chiusura della campagna elettorale nei tre Comuni e gli ultimi appelli al voto prima del silenzio elettorale.

Sara Ferreri