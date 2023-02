Comune, bilancio senza i fondi per le piscine

Il bilancio approda in Consiglio comunale. Una seduta fiume quella di ieri in cui l’assessore al Bilancio Ilaria Bizzarri ha elencato una serie di emendamenti per poi concludere lanciando alcune frecciatine all’opposizione e chiedendo al presidente Massimo Bello di non usare, nei suoi confronti, l’appellativo assessora ma di chiamarla assessore. Nelle scorse settimane si sono susseguite diverse Commissioni in cui gli emendamenti sono stati discussi ma ieri, l’opposizione ha sottolineato i ritardi: "Ci sono state inviate, a meno di 3 ore dall’inizio del consiglio comunale, le relazioni di sindaco e assessori di riferimento sulle parti di bilancio di loro competenza. Parliamo di 11 documenti per un totale di 90 pagine tra presentazioni e testo, da leggere e approfondire in circa 2 ore perché poi inizierà il consiglio". Tra gli interventi in programma nel 2023, i lavori che riprenderanno alla scuola Fagnani, ma anche i lavori che potrebbero partire già dal prossimo autunno alla scuola elementare Puccini con un investimento che supera i 4 milioni di euro. Si metterà mano anche la manto sintetico del campo delle Saline, mentre, dopo il crollo di una parte del controsoffitto dello spogliatoio della piscina Saline, non ci sono soldi stanziati per le piscine, nonostante anche la piscina Molinello presenta grandi carenze oltre ad infiltrazioni.