Comune caos, il Tar arriva come spartiacque

E’ più che mai tesa l’aria al palazzo comunale. Non sono in corso tentativi di riconciliazione né prospettive rosee per il futuro tra il sindaco Francesco Pirani con la sua maggioranza e i latiniani. Qualche contatto c’è stato, ma senza risoluzione per ricucire lo strappo che resta tale e sta portando verso l’inevitabile. Oggi intanto c’è attesa per la decisione del Tar che si riunisce stamattina per valutare la richiesta di sospensiva avanzata tramite esposto dal centrosinistra unito per l’ultimo consiglio comunale di settembre.

Se venisse concessa l’ordinanza di sospensiva (decisione che dovrebbe essere resa nota non prima di domani) verrebbero "congelate" le delibere di surroga approvate in quella seduta avviata con il Regio decreto del 2015 senza il numero legale e la maggioranza scenderebbe da 12 a 9 consiglieri (13 il numero legale). In caso di rigetto ci sarà da attendere l’udienza di merito che non sarà fissata nell’immediato. Aldilà di tutto, sabato non si terrà il Consiglio comunale tanto atteso e paventato per quel giorno ma mai annunciato ufficialmente: "Si farà entro ottobre ma ancora dobbiamo definire la data che è legata al lavoro degli uffici che stanno terminando la delibera per la variazione per somma urgenza da 640mila euro di interventi fatti dal Comune per il post alluvione che non era prevista 15 giorni fa", dice il primo cittadino.

C’è chi sostiene invece che ci sia la volontà di trascinare tutto fino a Natale, senza Consigli se non l’ultimo, quello per il voto di bilancio che senza la maggioranza unita decreterebbe la fine del governo Pirani. Una distanza dalla maggioranza quella dei latiniani che si netta nella pratica. Sulla nota vicenda del biogas a Casenuove il gruppo consiliare afferma: "Senza entrare nel merito, è stato indirettamente chiesto dall’amministrazione comunale in relazione agli impianti di biometano che potrebbero essere realizzati in Osimo. Al riguardo si può dire senza tema di smentita che l’autorizzazione regionale dipende anche dai pareri di competenza del Comune di Osimo che sono: permesso a costruire dpr 380/2001 comprensivo della valutazione delle terre rocce da scavo e invarianza idraulica, parere in merito all’autorizzazione unica dpr 327/2001 relativamente alla realizzazione del metanodotto e opere connesse, attestazione di conformità urbanistica, contributo su viabilità comunale, parere acustico e autorizzazione fotovoltaico. Il tutto oltre alla possibilità di chiedere la Valutazione d’impatto Ambientale. Si attendono tali pareri per capire quali sono le posizioni del Comune".

Silvia Santini