Comune caos, tutti col fiato sospeso. Le dimissioni del sindaco sono ancora lì

Il tempo per ritirare o confermare le dimissioni da sindaco di Osimo per Francesco Pirani scade martedì ma la situazione politica è ancora decisamente in stallo a Osimo.

Probabilmente fino a lunedì mattina le parti in causa tenteranno di evitare la conferma delle dimissioni che significherebbe far arrivare il commissario prefettizio per poi andare al voto anticipato nella primavera del prossimo anno.

Pirani si sarebbe detto disposto a ritirarle qualora i latiniani firmino un accordo scritto con tutte le parti della maggioranza e un garante regionale che comprenda i punti già più volte enunciati, finora non fatto. Ogni scenario a oggi è possibile quindi tenendo Osimo con fiato sospeso fino all’ultimo.

Intanto si insinua la segnalazione del capogruppo del Pd Paola Andreoni che dice: "Chi è stato consigliere comunale non può presiedere un’azienda partecipata e di servizi locali prima del decorso del ’periodo di raffreddamento’ di due anni fissato dalla normativa vigente. Lo stabiliscono i decreti attuativi della legge Severino, come il 39 del 2013, che disciplina le inconferibilità e le incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, enti pubblici ed enti privati in controllo pubblico. Ho chiesto al nostro segretario comunale la verifica della regolarità e conformità alla legge dell’incarico di presidenza della Asso con decreto dal sindaco Pirani all’ex consigliere comunale Achille Ginnetti il 10 agosto, consigliere che si era dimesso dal Consiglio comunale il giorno prima della nomina al vertice dell’azienda speciale. Ho sottoposto la questione anche all’Anac".