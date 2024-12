Comune, consiglieri costretti al tour de force

È già stato ribattezzato il giovedì del tour de force, quello odierno. Tanto da scatenare l’insurrezione di parte dell’opposizione, alla decisione della maggioranza di convocare la bellezza di due Commissioni, una ad aprire e una a chiudere, la Giornata della trasparenza del Comune e ancora, in pieno pomeriggio, l’ultima seduta dell’anno del Consiglio. Il tutto nell’arco di poco più di otto ore. Andiamo con ordine. Alle 9 è programmata, al Castello, la Commissione Ambiente presieduta da Giorgia Fiorentini (Uniti per Falconara) in cui verranno discusse la variante al piano di classificazione acustica comunale, l’approvazione del regolamento del verde urbano e rurale e l’approvazione del regolamento comunale per la gestione dell’auto-compostaggio. Mezz’ora dopo, ore 9.30, al Centro Pergoli spazio alla Giornata della trasparenza organizzata da Comune e Ambito territoriale sociale 12, in presenza dell’assessore Marco Giacanella, nonché degli esperti Francesco Moroncini e Alessandro Ciglieri, la cui disponibilità sarebbe stata vincolata a quegli orari. Finita qui? Nient’affatto. La maratona riprenderà dopo pranzo. Sala consiliare, ore 16. Via alla seduta dell’assise civica guidata da Vincenza De Luca (Falconara in Movimento), chiamata a discutere la rinegoziazione dei mutui contratti con Dexia e il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari. E per finire, alle 17.30, forse presumendo un Consiglio più veloce del solito (una novità, a queste latitudini), spazio alla Commissione dedicata alle mense scolastiche, al fine di eleggere presidente e vice, nonché valutare l’andamento generale e segnalare eventuali criticità. Le criticità, almeno per la capogruppo di Cittadini in Comune Lara Polita, ci sono nella difficoltosa gestione di impegni: "Già che c’erano potevano programmare qualcosa a Natale – dice ironicamente –. Trovo vergognoso concentrare in una sola giornata quattro appuntamenti così importanti".

gi. gia.