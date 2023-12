Comune, contributi per affitti e bollette fino a 300 euro

Il Comune di Sirolo ha emesso un avviso pubblico in vista del Natale per l’assegnazione di contributi per il pagamento degli affitti e delle bollette. "Fino a 300 euro per ogni nucleo familiare meno abbiente. L’ abbiamo promesso e lo stiamo facendo: con noi nessuno rimarrà indietro, ci impegniamo per la nostra Sirolo", dice il sindaco Filippo Moschella. Si tratta di una misura pari a circa settemila euro di contributo per canoni di locazione e bollette luce e gas. I criteri di selezione dell’avviso pubblico si basano sull’Isee con importo non superiore a circa 12mila euro. Il Comune effettuerà controlli a campione. Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola istanza anche riferita ad entrambi gli interventi. Una misura insomma, già adottata quasi con la stessa modalità diversi mesi fa, che va in aiuto a tante famiglie in difficoltà con il pagamento delle utenze e non solo soprattutto in questo periodo dell’anno.