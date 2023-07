Comune di Rimini, Due spiagge per cani pubbliche e interventi di cura del verde

"E’ stata ultimata la delimitazione della spiaggia per cani alla Rocca e da ieri si sta procedendo quella in zona Stazione. Siamo l’unico comune del litorale che ha ben due spiagge per cani pubbliche". Lo afferma il sindaco Stefania Signorini annunciando un intervento tanto atteso dai padroni dei cani che amano la spiaggia e non intendono rinunciarci anche quest’estate. "Tanti sono stati gli interventi di questa settimana dalla spiaggia alla passerella per disabili, all’area cani al parco di via Sardegna alla cura del verde in zona Palombina. Grazie infine alle vostre segnalazioni sono state messe in sicurezza situazioni di criticità".