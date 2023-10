"Comune diffidato per le campane". Signorini: noi costretti a fermarle

Un clamoroso colpo di scena nella vicenda dello "spegnimento" delle campane della torre civica di Falconara Alta. Dopo l’anticipazione di domenica del Carlino, è la giunta guidata dal sindaco Stefania Signorini a giustificare una scelta dolorosa ma anche – si è appreso – doverosa. Dietro a quell’azione, infatti, "c’è la diffida di due persone – hanno fatto sapere ieri dal municipio –. I due residenti hanno incaricato un legale di diffidare il Comune, affinché l’ente proceda allo spegnimento per tutto l’anno, non solo in periodo estivo, pena un’azione giudiziaria e una richiesta di risarcimento di danni. Sono infatti lamentati danni biologici per l’impossibilità di svolgere attività e di riposare a causa del rumore e, per le stesse ragioni, un danno economico dato dalla svalutazione delle abitazioni". Dal vicino Castello hanno dettagliato il contenuto della diffida, "protocollata in Comune il 3 ottobre" e che "segue un esposto-petizione presentato a novembre del 2021 e sottoscritto da 24 abitanti di Falconara Alta, che ugualmente chiedevano il blocco dei rintocchi per tutto il corso dell’anno". La torre campanaria, infatti, suonava ogni 15 minuti per un totale di 96 volte al giorno. In estate la torre veniva già silenziata da tempo (era ancora sindaco Goffredo Brandoni quando se ne iniziava a discutere), ma dopo questi fatti lo spegnimento sarà totale. Con grande disappunto della comunità del borgo antico, che apprezza quel manufatto del 1794, simbolo della città da 229 anni, e con altrettanto dispiacere dello storico custode della torre, Adriano Malatesta, cui è conferito da decenni il compito di gestire il funzionamento della torre. Dall’adiacente sede municipale di piazza Carducci, però, hanno specificato anche altre ragioni. "Oltre a questo, allo stato potrebbero esserci situazioni giudiziarie per le quali prudenzialmente, a fini puramente cautelativi, si è deciso di sospendere il suono delle campane. Si tratta di una decisione provvisoria, in attesa che siano effettuati degli accertamenti da parte dell’Arpam. Ai tecnici dell’Agenzia regionale per la difesa dell’ambiente l’amministrazione comunale chiederà se il livello di rumorosità delle campane possa configurare un effettivo inquinamento acustico o se, al contrario, rientri nei limiti di emissioni sonore previste dalla legge". Non solo sono confermate, dunque, le indiscrezioni in merito alla cessazione del servizio in luogo di alcune lamentele di una quota minoritaria di residenti. Ma la stessa ha addirittura diffidato il Comune, che si è visto mettere alle strette e non ha potuto far altro che bloccare la torre. Niente più rintocchi, quindi, e non si sa per quanto tempo. Sarà compito dell’Arpam monitorare l’eventuale inquinamento acustico. Ma intanto quei suoni caratteristici non contraddistinguono più, da venerdì scorso, il borgo di Falconara Alta.