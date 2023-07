"Comune e debiti, il rientro iniziato da Recanatini"

"È chiaro che di fronte ad una situazione debitoria, chiunque si fosse trovato a governare avrebbe fatto quello che ha fatto l’amministrazione Brandoni prima e Signorini poi". Il gruppo consiliare del Partito Democratico non ci sta e replica all’assessore al Bilancio Marco Giacanella dopo che questi, a fronte dell’approvazione della delibera sugli equilibri di bilancio nel Consiglio comunale di lunedì, due giorni fa aveva denunciato una situazione finanziaria drammatica ma sotto controllo e, neppure troppo velatamente, aveva puntato il dito sulle amministrazioni di centrosinistra.

Per i consiglieri dem "la retorica della situazione debitoria è il leit motiv di quindici anni di amministrazione di centrodestra". Che il Comune di Falconara soffra di un indebitamento cronico è noto (per Giacanella, sotto Brandoni e Signorini sceso da oltre 90 milioni agli attuali 48). Ma il Pd chiarisce alcuni aspetti, primo fra tutti il "cercare di ridurre il debito e contrattare con le banche la rinegoziazione dei mutui", battaglia che andrebbe intestata all’allora "Giunta Recanatini, la quale fu la prima ad assumersi l’onere di mettere mano a quella situazione".

E si prosegue nelle risposte piccate a Giacanella: "Le Giunte seguenti hanno proseguito un cammino già definito da Recanatini. Quello che l’assessore non dice ma di cui è perfettamente a conoscenza, è che sia Brandoni che Signorini sono andati avanti per 16 anni con tutto ciò che aveva improntato il sindaco Carletti. Dal sottopasso di Palombina Vecchia all’ex cinema Enal di Castelferretti ad esempio, basta guardare le firme sulle delibere. Vogliamo parlare del progetto sugli sversamenti di cui all’epoca c’erano sia i fondi che un interessamento del Ministero dell’Ambiente poi finito nel nulla? O ricordare come l’ex sindaco Brandoni si accontentò all’epoca di un risarcimento ridicolo nella causa con l’Api in cui morirono due operai? È questo il buon governo a cui fa riferimento l’attuale assessore?".

Non basta, però. "L’incapacità e la limitatezza di questa Giunta è evidente anche dalle importanti variazioni di bilancio per coprire costi che dovrebbero essere programmabili e prevedibili come gli oltre 25mila euro per far rientrare 14 ragazzi disabili nelle iscrizioni ai centri estivi – aggiungono -. Iscrizioni diventate possibili solo a seguito delle numerose polemiche sui social da parte dei genitori e delle quali, come minoranza, ci siamo fatti portavoce. Un bilancio di previsione con numerose e importanti variazioni di assestamento dovute a scarsa programmazione e tendente al ribasso".

Per il Pd, inoltre, "la situazione ambientale è decisamente peggiorata, abbiamo perso importanti servizi sanitari sulla pelle dei cittadini".

g. g.