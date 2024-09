Comune, è il giorno del consiglio: la maggioranza messa alla prova

Si chiedono tutti se oggi pomeriggio al Consiglio comunale riconvocato la maggioranza potrà raggiungere dei numeri per governare la città. Sono momenti importanti. Dalla riunione dell’assemblea dei soci ieri pomeriggio nella sede di Centro Marche Acque, dopo le dimissioni di due componenti recanatesi, il vice e ad Massimo Corvatta e la consigliera Carla Carestia, avvenute nei giorni scorsi prima della scadenza naturale di dicembre 2025, è emerso che il presidente Fabio Marchetti, rimasto in carica finora per permettere la prosecuzione dell’attività amministrativa, potrebbe dimettersi presto. Il sindaco Francesco Pirani avrebbe proposto il nome del consigliere di maggioranza Damiano Pirani che però dovrà prima dimettersi dal civico consesso. Si è parlato anche del problema tariffe con aumenti in vista stabiliti dall’Arera cui l’assemblea dei soci Ato 3 domani proverà a opporsi.

Il giorno del patrono si avvicina intanto e il primo cittadino ha appena annunciato le civiche benemerenze che saranno conferite domenica alle 18 al teatro La Nuova Fenice con cerimonia solenne davanti alle autorità civili, militari e religiose. Medaglie d’oro al circolo culturale Ju-ter club Osimo, a Italo Marabini, fondatore con la moglie della ditta Paima, e a Marco Gambini, ingegnere della Zannini in Polonia. La cittadinanza onoraria verrà data a Dachan Ahmad Amer, impegnato da sempre nel volontariato, e Vincenzo De Vivo, direttore artistico dell’Accademia d’arte lirica.