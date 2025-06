Comune e Politecnica: progetto sulla pace

Con la terza edizione di "Castrum Pulverisie", anniversario del Trattato di Pace stipulato il 18 gennaio 1202 a Polverigi (un accordo di pace tra 26 località della Marca di Ancona) il Comune e l’Università Politecnica delle Marche vogliono avviare un progetto di respiro biennale ampliando tale riflessione verso una dimensione universalmente auspicata come quella della felicità. In questo primo step di avvio, le due istituzioni si propongono per una giornata di presentazione del progetto capace di coinvolgere le istituzioni, gli operatori culturali, dando voce a economisti, divulgatori, artisti, esperti dell’ambiente. L’evento a settembre.