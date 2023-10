Comune e Prg: "Disegnata la città del futuro, più verde, meno cemento e sicurezza stradale"

La Osimo del futuro è stata disegnata. Il Piano urbanistico comunale adottato nel Consiglio comunale "fiume" sostituirà il vecchio Prg del 2008. La sua approvazione definitiva è prevista per aprile. "Supera il vecchio contenzioso con la Provincia e la cementificazione selvaggia delle Amministrazioni targate Liste civiche e punta su uno sviluppo armonico del territorio, sulla riduzione delle aree edificabili (40 ettari in meno) e sulla riqualificazione del tessuto urbano. Il nuovo Puc sarà il primo in Regione ad aver recepito la microzonizzazione sismica", dicono dalla maggioranza Pd, Energia nuova, Ecologia e futuro, OsiAmo e Popolari Uniti per Osimo. "Una pianificazione urbanistica che dedichiamo alle future generazioni con il premio per chi rigenera le aree in degrado e lo stop sia al consumo di suolo che al contenzioso con gli enti sovraordinati – dice il sindaco Simone Pugnaloni -. C’è stato un grande lavoro di squadra con la Provincia e la Regione per il rispetto dei vincoli necessari in merito a fiumi, paesaggi e crinali. La strada di bordo voluta dalle Liste Civiche nel vecchio Prg, oltre a essere una grande incompiuta, non avrebbe risolto il problema perché troppo vicina ai quartieri residenziali. La variante a nord passerà lontano dagli insediamenti urbani, migliorerà la sicurezza stradale e la qualità di vita dei quartieri diminuendo l’esposizione della popolazione all’inquinamento acustico e atmosferico anche attraverso opere di verde compensativo". Fondamentali gli allegati del Puc: il Piano del verde con più aree libere, i Patti di collaborazione per la gestione di spazi per i servizi pubblici ma anche gli indirizzi per attuare un Piano di abbattimento delle barriere architettoniche e un Piano urbano di mobilità sostenibile.

"Sono state accolte l’84% delle osservazioni presentate dai cittadini, il segno che dopo l’arcipelago dei contesti con il quale abbiamo iniziato questo percorso andando nelle frazioni a conoscere il territorio per poi condividere la pianificazione con gli osimani". Il Comune ha individuato zone strategiche da riqualificare attraverso lo strumento delle schede di assetto e degli ambiti di rigenerazione urbana superando le situazioni di degrado. Prevista poi la messa in sicurezza del tratto stradale urbano lungo via Flaminia I attraverso una banchina pedonale, la realizzazione di un parco urbano e una zona di parco agro-urbano con possibile convenzione pubblico-privato.