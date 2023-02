Comune e sindacati: "Vigilare sugli appalti"

Pnrr e appalti, siglato il protocollo tra Comune e sindacati per vigilare su tutele, sicurezze e piena legalità. "Le significative risorse che giungeranno a Jesi grazie dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) per realizzare diversi importanti interventi sul proprio patrimonio pubblico – spiegano dal Comune - diventano l’occasione per richiamare l’attenzione sulla corretta applicazione delle norme previste dal codice degli appalti in materia di tutele e sicurezza, a garanzia dei lavoratori, delle ditte appaltatrici e della stessa pubblica amministrazione". Il Comune di Jesi e Cgil, Cisl e Uil attraverso il protocollo d’intesa si impegnano "ad operare affinché il sistema degli appalti pubblici rafforzi la cultura del lavoro regolare e il rispetto della legislazione sociale e dei diritti dei lavoratori, contrastando concorrenza sleale, eventuali tentativi di corruzione o concussione, turbative d’asta da parte di imprese irregolari o cooperative spurie, infiltrazioni mafiose e della criminalità organizzata. Si collaborerà, per quanto possibile, a contrastare fenomeni di illegalità di qualunque tipologia che si verifichino nelle diverse fasi dell’affidamento".