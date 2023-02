Comune, forze fresche per il futuro

"Far ripartire Fabriano significa anche rafforzare la struttura amministrativa dell’ente comunale attraverso un piano di assunzioni che immetta energie fresche e nuove competenze a servizio della città". Così il sindaco Daniela Ghergo nel riepilogare le assunzioni effettuate nei suoi primi mesi di mandato e quelle in vista per il prossimo futuro. Nel complesso 35 nuovi dipendenti, numero importante per un Comune di medie dimensioni come quello di Fabriano. "Nella fase straordinaria di ricambio interno alla pubblica amministrazione e di fronte alle sfide del Pnrr, della ricostruzione post sisma e della nuova programmazione europea – rimarca il primo cittadino - gli Enti locali sono chiamati a compiere un salto di qualità. Fabriano si è immediatamente attrezzata, assumendo 22 unità di personale nel 2022 e programmando l’assunzione di ulteriori 12 unità per l’anno corrente. Le figure professionali sono differenziate e distribuite in tutti i settori dell’ente, così da irrobustire complessivamente la struttura e metterla nelle condizioni di cogliere gli importanti obiettivi che abbiamo indicato nel programma di mandato". Per l’anno corrente sono complessivamente dieci le assunzioni a tempo indeterminato preventivate e 2 gli istruttori tecnici, a tempo determinato, finanziati con i fondi del sisma. Per quanto riguarda i primi: quattro sono categorie D: un istruttore direttivo informatico, due di vigilanza e uno tecnico (ingegnerearchitetto), sei di categoria C, tre istruttori amministrativi contabili, un istruttore tecnico e due di vigilanza. Di questi ultimi due sono progressioni di carriera. "Il nostro impegno – aveva dichiarato il sindaco Daniela Ghergo ad inizio autunno- si è focalizzato subito nell’affrontare i punti critici di un’organizzazione paralizzata dalla carenza del personale, al di sotto delle necessità e con uno stato d’animo mortificato che ha causato un indebolimento piuttosto serio delle capacità realizzativa dell’ Ente. I problemi relativi all’organizzazione sono stati affrontati cercando di aumentare la dotazione della pianta organica nei punti nodali, di riorganizzare le aree critiche che non hanno funzionato e quelle più sofferenti come, ad esempio, il servizio Lavori Pubblici. Quest’ultimo aveva una previsione (2023-24) pari a zero nel piano triennale delle opere pubbliche, con una modesta attività progettuale realizzabile con fondi propri e regionali".