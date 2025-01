Comune, l’omaggio alle Pietre d’Inciampo

Anche il Comune di Ancona celebra l’odierna ‘Giornata della Memoria’. Si inizia con l’omaggio alle ‘Pietre d’Inciampo’, che dalle ore 8.30 in via Isonzo, all’altezza del civico 154, coinvolgerà anche alcune scolaresche. La prima ‘pietra’ è quella dedicata a Gino Tommasi. Poi toccherà a quelle dedicate a Vittoria Nenni, in via delle Fornaci Comunali (all’altezza del civico 9), e a Lamberto Morbidelli in via Esino (all’altezza del civico 90). La cittadinanza è invitata a partecipare. Al Teatro Sperimentale (ore 20.30) il programma di ‘Ancona Classica’ propone il concerto degli Amici della Musica ‘Guido Michelli’, con Chiara Burattini al violoncello e Martina Giordani al pianoforte che eseguiranno brani di Gasparini, Ravel, Bruch e Mendelsshon (info 3312948848 e info@amicimusica.it).

Ieri nella sala consiliare del Comune si è tenuto l’incontro con Paolo Giunta La Spada, autore del libro ‘Il razzismo prima delle leggi razziali – La conoscenza storica e l’approccio multidisciplinare per affrontare il razzismo di oggi’. Nell’occasione sono stati consegnati i diplomi ritirati ai soci della Deputazione di Storia Patria per le Marche, esclusi nel 1939 a seguito dell’entrata in vigore della legge razziali fasciste.