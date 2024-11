Comune, nuovo summit: restano le distanze

Si tenta l’impossibile, verrebbe da dire, per trovare almeno un punto di incontro tra le richieste del sindaco di Osimo Francesco Pirani con la sua giunta e le rivendicazioni delle Liste civiche da sempre con il suo leader Dino Latini.

Ieri mattina altro summit, lungo, in municipio, cui hanno preso parte tutti i componenti. Ci sono stati momenti più distesi e frizioni.

Qualche passo avanti e poi subito altri indietro. La fumata però resta nera, forse grigia. Se il consiglio comunale di giovedì scorso è andato liscio (solo perché è stata approvata la somma urgenza per i danni dall’alluvione), ci si aspetta di nuovo scintille al prossimo, che forse sarà convocato entro sabato, per l’approvazione del bilancio e delle linee programmatiche, vero banco di prova politico per la tenuta della maggioranza in vista dell’ultimo scoglio, l’approvazione del bilancio a dicembre.

Ci saranno altri incontri questa settimana. Difficile però ammettere, da parte di "piraniani" e "antonelliani", il riconoscimento alle Liste civiche affermando che la vittoria a giugno è stata decisa dall’apporto delle civiche latiniane, mettendolo nero su bianco anche tramite un eventuale rimpasto di giunta e di deleghe assessorili.

C’è poi attesa per giovedì quando il Tar siglerà la sentenza post esposto del centrosinistra unito sul famoso consiglio comunale di settembre di fatto senza numero legale ma "salvato" dal decreto regio del 1915. Una decisione che non influisce sulla compattezza politica ma che potrebbe aprire a uno scenario insolito se il presidente del tribunale amministrativo regionale dichiarasse illegittimo quel consiglio, durante il quale sono state approvate tre surroghe di consiglieri in maggioranza.

L’amministrazione comunale intanto va avanti con gli appuntamenti in agenda: domani sera consiglio di quartiere a Campocavallo dove, tra i punti all’ordine del giorno, spicca la protesta la protesta per gli atti vandalici da parte di ragazzini al patrimonio pubblico e privato.

E poi si pensa al Natale, tanto che è stata pubblicata la graduatoria provvisoria del mercato straordinario di Natale dell’8, 15 e 22 dicembre. La minoranza intanto freme.

Il capogruppo del Pd Paola Andreoni afferma: "Per quanto ancora dovremo stare sulla graticola? Ci sono delle attività che non possono più aspettare. Gli uffici del Comune, i dirigenti, si trovano tutti con le mani legate, preoccupati a tenere sempre sotto controllo il bilancio. La città è bloccata, come la macchina amministrativa".

Silvia Santini