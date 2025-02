Comune "Plastic free". Riconoscimento a Sirolo

Per la prima volta il Comune di Sirolo è stato incoronato "Plastic free". Alla Camera dei Deputati, alla presenza dell’onorevole Mauro Rotelli, presidente Commissione Ambiente della Camera, l’associazione Plastic free ha annunciato l’elenco dei Comuni. Nel 2025 sono solo 122 quelli "liberi dalla plastica" in tutta Italia, 5 nelle Marche. Il sindaco Filippo Moschella è entusiasta: "E’ l’ennesimo riconoscimento per Sirolo, località turistica che, a partire dalla mia amministrazione, ha deciso di puntare verso il turismo ecosostenibile di qualità".