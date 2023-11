Comune, Polizia locale e scuole i settori più critici per il personale

L’amministrazione comunale cerca di correre ai ripari sul fronte delle dotazioni di organico dei suoi uffici. Il nodo del personale resta al centro delle attenzioni dell’esecutivo che nei prossimi giorni valuterà la situazione complessiva dei suoi dipendenti, ricostruendo il quadro generale. Alla fine del 2022 erano complessivamente 743 i dipendenti della macchina comunale, ma alla fine di quest’anno, secondo le organizzazioni sindacali che si occupano del settore, ci potrebbe essere un calo, seppur leggero, delle unità. Polizia locale e servizi educativi sono le due emergenze principali che l’amministrazione ha già annunciato affronterà nel 2024. Intanto però c’è da affrontare l’attualità e, in particolare, la necessità di coprire le falle del momento. Per coprire i turn-over e non svuotare gli uffici, in attesa dei nuovi bandi concorsuali la giunta Silvetti utilizzerà il sistema dello scorrimento delle graduatorie al momento attive per coprire gli ultimi due mesi del 2023. Ci sono altri dati interessanti da rilevare, al netto della pianta organica complessiva che, lo ricordiamo, ha visto aumentare il ‘bottino’ da 728 dipendenti alla fine del 2021 appunto ai 743 (tra cui ci sono 10 dirigenti, 38 figure a elevata qualificazione, 217 funzionari, 270 istruttori, 208 operatori esperti) della fine dello scorso anno. Il tutto a fronte di 108 assunzioni effettuate nel 2022 e 93 cessazioni avvenute nell’anno ancora in corso; cessazioni che nei prossimi due mesi dovrebbero aumentare, seppure di poco. Come accennato in precedenza, le due situazioni a rischio sono quella della polizia locale e di scuole e nidi. Nel primo caso è prevista l’assunzione di 45 nuovi agenti in tre anni, 25 dei quali dal prossimo concorso. Al momento la pianta organica è ridotta al suo minimo storico, 80 elementi, e dovrebbe essere sopra quota 100. Per i servizi educativi si confermano le difficoltà e i rischi di esternalizzazioni dei servizi.