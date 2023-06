Comune, prorogati tutti i dirigenti Giunta pronta: si attende il "tecnico"

La squadra di governo della città, salvo sorprese dell’ultima ora, è pronta, manca solo il nodo della cultura. La presentazione della giunta Silvetti slitta quasi certamente alla prossima settimana, non solo per colpa della figura tecnica e femminile alla cultura, ma per tutta una serie di altre incombenze che stanno rendendo infernali le giornate del nuovo sindaco.

Ieri Silvetti, tra un incontro con i vertici di Anconambiente e un summit di maggioranza, ha prorogato gli incarichi dirigenziali fino alla metà di settembre. Restano tutti fino a quella data, nonostante la necessità di costruire un apparato fiduciario che però si scontra con la priorità di avere dirigenti competenti nei vari settori. Intanto oggi è saltato il primo incontro con la stampa, fissato il giorno della sua solenne proclamazione a sindaco nella sala giunta di Palazzo del Popolo e rimandato a data da destinarsi.

Una conferma, se ce ne fosse bisogno, del momento di estrema difficoltà che Silvetti, per ora uomo solo al comando, sta affrontando. Eppure la nove delle dieci caselle della giunta sono state assegnate. Oltre a Silvetti, come abbiamo più volte scritto nei giorni scorsi, nella squadra ci saranno quasi sicuramente tre assessori di Fratelli d’Italia, Angelo Eliantonio, Orlanda Latini, e Giovanni Zinni. A seguire Manuela Caucci (Ancona Protagonista), l’ex consigliere di 60100 Stefano Tombolini, Daniele Berardinelli in quota Forza Italia, Antonella Andreoli (Lega) e Marco Battino, entrato dopo l’apparentamento al ballottaggio. Manca appunto la ‘tecnica’, in rispetto alle norme previste per le ‘quote rosa’, alla cultura. Silvetti e il suo entourage stanno valutando diversi profili, ma al momento, anche a causa di alcune rinunce all’incarico, non sembrano essere vicini alla nomina. Da qui la possibilità di veder slittare l’annuncio della presentazione alla prossima settimana, a meno di una quadratura del cerchio da qui a domani.

Il tempo corre via ed entro il 19 giugno gli assessori dovranno essere ufficializzati. Come accennato in precedenza, un’altra priorità è assegnare i ruoli dirigenziali. Intanto ieri è arrivata la proroga (scadeva alle 24 di mercoledì) dei sette ambiti dirigenziali nelle mani del segretario generale, Giovanni Montaccini, fino a settembre. Tra questi il comando della polizia municipale che però entro pochi giorni potrebbe accogliere il nuovo comandante. Silvetti ha incontrato i due vicecomandanti nonché Posizioni Organizzative, Martelli e Polenta, e valuterà altri profili interni ed esterni.

Resta da capire il futuro dei due dirigenti a tempo determinato, Panariello e Alessandrini (il primo è quasi sicuro di restare, la seconda forse no), e se gli altri di ruolo – Centanni, Capannelli, Foglia, Sgrignuoli e Giammarchi – manterranno le loro competenze o ci sarà un rimpasto di ambiti.

p. cu.