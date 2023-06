Comune, scattano le assunzioni: al via i concorsi per nove incarichi

Il Comune assume a tempo indeterminato nove persone: al via le domande per i concorsi pubblici che si svolgeranno nei prossimi mesi. In particolare l’ente pubblico cerca cinque istruttori amministrativi contabili, figure per le quali è richiesto il diploma di scuola media superiore. C’è tempo fino al 16 giugno alle 13 per presentare le domande, in via esclusivamente telematica.

Ma il Comune di Jesi cerca anche un istruttore direttivo area Ambiente per il quale le domande scadono il 19 giugno sempre alle ore 13. E ancora un coordinatore pedagogico organizzativo a part-time: per questo tipo di concorso la scadenza è stata fissata al 23 giugno sempre alle 13. Il Comune di Jesi cerca inoltre un istruttore direttivo per l’area Lavori Pubblici. Per questo concorso si può presentare domanda, sempre in via telematica, fino al 25 giugno alle 13. Infine un posto per progettista europeo con scadenza al 1 luglio. Tutte le informazioni e i dettagli per questi concorsi sono pubblicati sulla rete civica comunale.