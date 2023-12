Comune, si pensa al Lapidarium coperto. Ex Concerto, l’inaugurazione a gennaio

L’amministrazione comunale di Osimo si è chiesta come ristrutturare il palazzo comunale con i fondi post ricostruzione. L’idea, esposta dal sindaco Pugnaloni durante l’ultimo consiglio comunale, è sfruttare quell’investimento anche per realizzare una copertura del lapidarium in ferro e vetro per creare un’altra sala auditorium, magari riscaldata, con il passaggio dal loggiato. Il primo cittadino ha detto che potrebbe chiedere uno studio di fattibilità anche per realizzare un ascensore che porti fino all’ufficio tecnico. Domandata anche una migliore acustica e illuminazione della sala Maggiore. Sempre durante il civico consesso, il primo cittadino ha confermato l’inaugurazione del cinema Concerto quale sala auditorium a gennaio, il prosieguo a buon ritmo dei lavori ai magazzini Campanelli sotto il teatro la Nuova fenice per realizzare un altro auditorium e un futuro nuovo parco a Osimo Stazione, accanto all’attuale, inclusivo (senza barriere architettoniche), con area pic nic e sgambatoio da mille metri quadrati usufruibile dalle 8 alle 22. In corso la proposta di realizzazione a spese di un privato come pure la manutenzione.