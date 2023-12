Comune, tariffe sportive: scatta l’aumento

Approda oggi in aula il bilancio preventivo e con esso, a pochi giorni dal Natale, il rincaro delle tariffe sportive. "Ci chiederanno di approvare un bilancio che in una situazione già complessa – evidenzia l’ex sindaco ed oggi consigliere di opposizione Roberto Sorci - vede aumentare le tariffe sportive del 9,8% per effetto dell’inflazione Istat più il 10 per cento. Praticamente il 20 per cento complessivo". Una manovra che l’opposizione ha conosciuto nei giorni scorsi in commissione e che probabilmente boccerà, anche se fino a ieri non erano giunti commenti ufficiali. Nei giorni scorsi anche le associazioni sportive hanno espresso preoccupazione per le tariffe che già nel recente passato hanno subito aumenti.

La sindaca Daniela Ghergo sul punto commenta: "Premesso che ogni decisione verrà presa in consiglio comunale domani (oggi, ndr) – il bilancio comunale risente in linea generale dei forti tagli ai Comuni previsti dalla prossima finanziaria del Governo. Riguardo le tariffe sportive, per evitare un disavanzo delle entrate rispetto ai costi, si propone di applicare l’adeguamento Istat del 9,8% e di applicare un lieve ritocco causato dai costi insostenibili del caro energia oltre che per consentire le adeguate manutenzioni degli impianti". Dunque i rincari sarebbero dovuti all’aumento delle utenze ma anche alla manutenzione di cui gli impianti sportivi hanno sempre maggiore bisogno. Vedi la recente polemica innescata dalle dichiarazioni della campionessa di ginnastica ritmica Sofia Raffaeli sul freddo al PalaCesari le cui temperature basse sarebbero dovute ad una dispersione termica della struttura. I lavori di una seduta particolarmente ricca inizieranno stamattina con il question time dedicato all’illuminazione del Parco Aristide Merloni. All’ordine del giorno gli interventi di somma urgenza per servizi di potature, abbattimento e rimozione degli alberi nei parchi, poi il riconoscimento del debito fuori bilancio, la conferma della aliquota addizionale comunale Irpef per il 2024, la conferma dell’aliquote Imu, l’approvazione del Piano delle alienazioni, il programma triennale 2024-2026 con l’elenco dei lavori pubblici per il 2024.

L’assessore al Bilancio Pietro Marcolini aggiornerà riguardo al Documento Unico di Programmazione. Tra le mozioni e ordini del giorno quella di Lorenzo Armezzani dedicata alla crisi produttiva e alla tutela del diritto al lavoro e un atto di indirizzo al Consiglio di Amministrazione dell’Asp Vittorio Emanuele II. Pino Pariano chiederà ‘attivazione di un servizio sociale di trasporto e per la sosta gratuita nelle strisce blu alle auto elettriche.

Sara Ferreri