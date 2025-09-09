Comuni piccoli più giovani. Ancona: età media 48 anni

Nella provincia di Ancona gli anziani hanno doppiato i giovani: l’indice di vecchiaia, che misura il rapporto tra over-65 e under-15, supera quota 230. Significa che ogni ragazzo deve idealmente reggere sulle spalle più di due pensionati. È la fotografia del censimento Istat 2023, l’ultimo disponibile, che conferma un invecchiamento generalizzato e poche isole di vitalità giovanile.

Tra i paesi con il profilo anagrafico più favorevole spiccano Camerata Picena, Polverigi, Castelbellino e Offagna. Realtà di medie e piccole dimensioni, vicine al capoluogo, che negli ultimi anni hanno saputo attrarre nuove famiglie grazie a una buona qualità della vita e a collegamenti rapidi con Ancona e Osimo. A Camerata Picena, ad esempio, l’età media è tra le più basse della provincia, intorno ai 44 anni, con un indice di vecchiaia molto più contenuto della media. Anche la natalità è superiore rispetto ai centri maggiori: segno che qui si insediano coppie giovani e famiglie con bambini. Polverigi presenta una dinamica simile, con età media poco sopra i 44 anni, un discorso analogo vale per Castelbellino e Offagna, piccoli centri che riescono a mantenere una popolazione relativamente giovane, sostenuta anche da flussi migratori interni. Non a caso, in queste aree il mercato immobiliare residenziale è in movimento, con richieste che arrivano da chi lavora ad Ancona o Jesi ma preferisce vivere in contesti più tranquilli e meno costosi.

Tra i comuni maggiori, merita una citazione Osimo. Con oltre 34 mila abitanti, riesce a mantenere un profilo relativamente giovane: l’età media è sotto i 46 anni e l’indice di vecchiaia è inferiore rispetto ad altri centri di pari dimensioni. La vitalità demografica è sostenuta da flussi migratori significativi, sia dall’interno della regione sia dall’estero, e dalla presenza di un tessuto socioeconomico più vivace rispetto ad altre zone della provincia.

All’opposto, i borghi dell’entroterra e dell’Appennino presentano una struttura demografica molto più fragile. Arcevia, ad esempio, è uno dei comuni più anziani della provincia: l’età media supera i 51 anni e l’indice di vecchiaia oltrepassa quota 390, tra i più alti delle Marche. Qui la natalità è bassissima, mentre la mortalità tocca valori doppi rispetto alla media regionale. Situazioni simili si ritrovano a Genga e Ostra Vetere, dove l’età media viaggia attorno ai 50 anni e la popolazione giovane rappresenta ormai una quota ridotta. Anche Sassoferrato soffre per l’invecchiamento: oltre 6.800 abitanti con una media di quasi 49 anni e un indice di vecchiaia elevato, tipico dei centri appenninici colpiti da spopolamento e calo delle nascite.

Neppure i centri più grandi sono immuni al fenomeno. Ancona, pur restando un polo attrattivo per studenti e lavoratori, registra un’età media di quasi 48 anni e un indice di vecchiaia superiore a 230. La natalità del capoluogo è leggermente più alta della media provinciale, ma non basta a compensare l’ampia quota di anziani. Anche Jesi e Senigallia, città di dimensioni intermedie, mostrano un progressivo innalzamento dell’età media e un calo della popolazione giovanile.

Il quadro che emerge dunque è quello di una provincia a due velocità. Da un lato, dunque, i comuni collinari e periurbani attraggono famiglie giovani, si ringiovaniscono e crescono grazie alla residenzialità e a servizi più moderni. Dall’altro, i borghi interni e montani vedono calare la popolazione e aumentare l’età media, con un tessuto demografico sempre più fragile.