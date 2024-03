Comunità del Bangladesh a lezione di differenziata

La comunità del Bangladesh, una delle più numerose della città, è stata a lezione di raccolta differenziata. Oltre trenta residenti, recentemente, hanno preso parte a due incontri promossi da Marche Multiservizi Falconara al Centro Pergoli per illustrare loro le corrette modalità di separazione dei rifiuti. Ai partecipanti è stata consegnata anche una brochure in bangla e sono state mostrate alcune slide nella loro lingua d’origine. Grazie al supporto di un mediatore linguistico, i tecnici dell’azienda hanno spiegato le istruzioni per frazionare gli scarti, ma anche come gestire quei materiali ingombranti che si possono conferire gratuitamente chiamando il numero 800894404. A promuovere l’evento l’ex consigliere straniero aggiunto Ali Yousuf, in collaborazione con Marche Multiservizi Falconara e il Comune. Erano presenti anche Giovanna Fraternale, amministratore unico dell’azienda falconarese, e l’assessore Romolo Cipolletti. "L’iniziativa, alla quale hanno partecipato anche numerosi bambini, rientra nel rapporto costruttivo che l’amministrazione comunale ha instaurato con la comunità del Bangladesh – ha detto l’assessore Cipolletti –, tra le più numerose presenti in città. Con questo spirito saranno organizzati altri incontri sul tema della separazione, dello smaltimento di rifiuti".