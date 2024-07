"Entro settembre la comunità energetica". Così la giunta Ghergo che spiega: "L’esigenza di costituire la comunità energetica entro settembre è duplice: da un lato, vi è la possibilità che un privato realizzi un impianto rinnovabile e voglia collaborare con il Comune; dall’altro, il Comune ha già stanziato fondi per un impianto fotovoltaico al Foro Boario. Senza la costituzione della comunità energetica, non si potrebbe procedere con l’allaccio di questi impianti e, conseguentemente, si perderebbe l’accesso agli incentivi. La promozione di una Comunità Energetica da parte del Comune rientra nel ruolo esemplare, spesso auspicato, che deve svolgere la pubblica amministrazione nei confronti dei cittadini. Tuttavia, costituirla per un ente pubblico non è immediato. Richiede un processo amministrativo formale che include almeno due passaggi in Consiglio. Abbiamo approvato l’atto di indirizzo e ora il percorso prevede un secondo passaggio in consiglio comunale entro settembre per l’approvazione dello statuto della comunità energetica. Durante questo periodo, si lavorerà intensamente per definire i dettagli della costituzione e della gestione della comunità, con un coinvolgimento attivo degli uffici competenti ed un processo di partecipazione con i cittadini".