Comunità energetica: impianto sulla scuola

Monsano ospiterà una comunità energetica e una cooperativa energetica, a beneficio delle imprese, degli enti locali e dei cittadini, una collaborazione tra Comune e Confindustria Ancona. Prevista l’installazione di un impianto di 147 KWh sul tetto della scuola Pergolesi, che "porterà nell’immediato a un abbattimento dei consumi della scuola almeno del 50%, potendo poi condividere l’energia in eccesso". Tuttavia, "per avere ulteriori riscontri in termini di risparmio" il Comune promuove anche la creazione di una cooperativa energetica.

"Abbiamo voluto creare – spiega Fabio Agabiti Rosei (Confindustria Ancona) – una sinergia incentrata sulla capacità delle imprese di sostenere con le proprie competenze e capacità tecniche i Comuni e gli Enti Pubblici nella realizzazione di progettualità innovative. La ricaduta virtuosa di queste iniziative impatta sulle famiglie e sulle imprese grazie al risparmio in bolletta e sui bilanci pubblici". "Vogliamo aiutare famiglie e imprese a risparmiare sulle bollette producendo energia pulita" rimarca il sindaco Roberto Campelli.