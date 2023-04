Comunità energetica: pannelli sul PalaLiuti

Una comunità energetica, la prima della città, grazie ad un impianto fotovoltaico che sarà installato sul tetto del PalaLiuti. È quanto intende realizzare l’amministrazione a Castelferretti: l’energia verde che sarà prodotta potrà essere condivisa con i privati, famiglie o attività economiche, a patto che l’abitazione o la sede si trovi a Castelferretti nell’ambito della cabina primaria che serve il paese. Subito dopo sarà attivata una seconda comunità energetica di Palombina Vecchia, grazie ad un altro impianto fotovoltaico da installare sul tetto della scuola Moro.

Il Comune, attraverso una nota, "invita coloro che intendono entrare a far parte di una delle due comunità energetiche a manifestare il proprio interesse: per Castelferretti la richiesta di adesione va inviata entro le 12 del prossimo 2 maggio, per Palombina Vecchia la manifestazione di interesse va presentata entro le 12 del 29 maggio. Per una famiglia il risparmio in bolletta, che varia in base ai consumi e delle variazioni di costo, potrà superare il 50 per cento. L’adesione è completamente gratuita".

Il 19 aprile alle 18 all’auditorium Fallaci sarà organizzato un incontro con la cittadinanza. Nel caso in cui le manifestazioni di interesse siano superiori, in termini di consumi, alla capacità di produrre energia, verrà data priorità a famiglie meno abbienti, soggetti in stato di povertà energetica o con maggiori consumi.

La nascita delle due comunità energetiche ha avuto impulso con una delibera di Giunta del 9 marzo scorso, cui è seguita la pubblicazione di un bando per individuare gli operatori economici interessati. I termini per presentare la manifestazione di interesse sono scaduti il 3 aprile ed è stata individuata la società Sistema X. Il progetto presentato prevede di installare un impianto da 90 kilowatt a Castelferretti e di 100 kilowatt a Palombina.